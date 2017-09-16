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ميركل تنتقد حق الفيتو.. وتطالب بإصلاحات في الأمم المتحدة

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مصراوي Masrawy

ميركل تنتقد حق الفيتو.. وتطالب بإصلاحات في الأمم المتحدة

05:33 م السبت 16 سبتمبر 2017

ميركل تنتقد حق الفيتو.. وتطالب بإصلاحات في الأمم المتحدة

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

برلين – (أ ش أ):

انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم السبت حق النقد (الفيتو)..مطالبة بضروره إدخال إصلاحات على الأمم المتحدة ، غير أنها قالت "لولا هذه المنظمة الدولية لكان العالم اتجه إلى حال أسوأ".

كما انتقدت ميركل، في شريط الفيديو الأسبوعي الذي تبثه الألمانية، قدرة مجلس الأمن الدولي على العمل.. ىقائلة: "إن هذه القدرة محدودة للغاية خاصة بسبب إمكانية استخدام حق النقد للدول الدائمة العضوية في المجلس بكثير من النزاعات الدولية".

وأعربت المستشارة الألمانية عن أسفها لعدم تمكن الأمم المتحدة من التوصل إلى موقف موحد بشأن تطوير عملها بشأن سوريا وعولت على زعماء 200 دولة في لقائهم المرتقب في الجمعية العامة بنيويورك.

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