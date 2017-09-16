الحوثيون يؤكدون بقائهم بأعلى درجات الجاهزية القتالية لمواجهة التحالف

صنعاء - (د ب أ):

أكدت جماعة أنصار الله الحوثية المسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى، اليوم السبت، ضرورة البقاء في أعلى درجات الجاهزية القتالية، لمواجهة قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية سعودية.

جاء ذلك على لسان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الموالي للحوثيين، خلال لقائه قائدي المنطقتين العسكريتين الثالثة والسابعة وقادة الوحدات العسكرية في المنطقتين.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة للحوثيين، فقد شدد اللواء الغماري في اللقاء على ضرورة البقاء في أعلى درجات الجاهزية القتالية، وأن يعمل الجميع بروح المسؤولية والفريق الواحد في مواجهة ما وصفه العدوان( يقصد قوات التحالف العربي) كما عهدهم الشعب اليمني وخاصة منذ بداية العدوان على اليمن في 26 مارس 2015، حسب قوله.

وفي اللقاء نفسه، ناقش رئيس هيئة الأركان الموالي للحوثيين، العديد من القضايا المتعلقة بجوانب الجاهزية القتالية لمنتسبي المنطقتين وآلية تطوير العمليات القتالية في مواجهة العدوان والغزاة، وفقا للوكالة.

وقال الغماري، إن ما وصفها بــ" الملاحم البطولية" غيرت كل حسابات المعتدين، في حين أثبت المقاتل اليمني مدى قدرته على مواجهة الأخطار والتغلب على أهوالها مهما كانت موازين القوى".

وأضاف أن" المعتدين والغزاة سينكسرون لا محالة وأن جرائمهم بحق شعبنا لن تزيد قواتنا المسلحة والأمن واللجان الشعبية إلا إصرارا وعزيمة على مواجهتهم بشتى الأساليب والطرق".

وحث المسؤول العسكري الحوثي قائدي المنطقتين العسكريتين وقادة الوحدات على مزيد من الثبات واليقظة الدائمة واستشعار المسؤولية الوطنية والتاريخية نحو الوطن والعمل كل من موقعه.