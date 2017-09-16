وزير الداخلية يمنح مخرج سوداني الإقامة بمصر تقديرا لدوره الوطني
وزير الداخلية يمنح مخرج سوداني الإقامة بمصر تقديرا لدوره الوطني
05:24 م السبت 16 سبتمبر 2017
اللواء مجدي عبد الغفار
كتب - علاء عمران:
وافق اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، على منح المخرج سعيد حامد عبد السيد (سوداني الجنسية، ومخرج ومنتج سينمائي) الإقامة بالبلاد لغير السياحة.
كما شمل القرار على إعفاء حامد من شرطي (الإقامة، والتسجيل) نظرًا لمواقفه الوطنية والتي تُعبر عن انتمائه ومساندته للدولة المصرية.
جاء ذلك تأكيدًا على الدور الريادي المصري والاهتمام بمواطني ورعايا دولة السودان الشقيقة المقيمين بالبلاد.
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