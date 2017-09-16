أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام -
والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين -
«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد -
«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور) -
مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو) -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل: السحر له خصائص -
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة -
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

وزير الداخلية يمنح مخرج سوداني الإقامة بمصر تقديرا لدوره الوطني

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الداخلية يمنح مخرج سوداني الإقامة بمصر تقديرا لدوره الوطني

05:24 م السبت 16 سبتمبر 2017

وزير الداخلية يمنح مخرج سوداني الإقامة بمصر تقديرا لدوره الوطني

اللواء مجدي عبد الغفار

كتب - علاء عمران:

وافق اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، على منح المخرج سعيد حامد عبد السيد (سوداني الجنسية، ومخرج ومنتج سينمائي) الإقامة بالبلاد لغير السياحة.

كما شمل القرار على إعفاء حامد من شرطي (الإقامة، والتسجيل) نظرًا لمواقفه الوطنية والتي تُعبر عن انتمائه ومساندته للدولة المصرية.

جاء ذلك تأكيدًا على الدور الريادي المصري والاهتمام بمواطني ورعايا دولة السودان الشقيقة المقيمين بالبلاد.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • العامة للمرور تناشد الجماهير الالتزام بخطوط السير قبل وبعد مباراة

    أخبار

  • الداخلية: موظف سابق بشركة "أورانج" وراء سرقة فرع قصر النيل

    أخبار

  • وزير الداخلية: رجال الشرطة يخوضون معارك شرسة في مواجهة الإرهاب دون

    أخبار

  • اليوم.. إعادة محاكمة متهم بقضية "اغتيال النائب العام"

    أخبار

إعلان

1dd4884207.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري

محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي

محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي

محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور)

محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور)