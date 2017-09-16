مدير مباحث الجيزة يوضح القصة الكاملة لهروب "خُط الصف"

كتب - محمد شعبان:

قال اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إن واقعة هروب أحد المتهمين بالصف تعود إلى 6 أشهر ماضية.

أضاف "الديب" في تصريحات لمصراوي، أن ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية حول هروب المتهم - الذي لقبه البعض بـ"خط الصف"- بها تفاصيل مغلوطة.

مصدر مسؤول بقطاع شرق الجيزة، أكد أن معلومات وردت باختباء المتهم "أبو عبد الله"، 36 سنة، بمنطقة عرب الحصار بحري المتاخمة للمنطقة الجبلية بالصف، تحركت على إثرها مأمورية تضم معاون مباحث بالقسم و5 أفراد شرطة ( أمناء - مخبرين).

أوضح المصدر، أن القوة تمكنت من ضبط المتهم، وتم إيداعه داخل ميكروباص الشرطة، لكنهم فوجئوا بتجمع أقاربه، الذين حطموا الميكروباص بالحجارة والشوم، لاذ بعدها المتهم بالهرب.

أشار المصدر إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على 5 متهمين، تم عرضهم على النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام التي أخلت سبيلهم عقب تجديد حبسهم 15 يوما مرتين على ذمة التحقيق.

مدير مباحث الجيزة أكد أن أقارب المتهم لم يطلقوا أعيرة نارية صوب القوات، وأن ذلك الأمر عارٍ من الصحة تماما، مشيرا إلى أنه تم توجيه عدة مأموريات لعدة مناطق، وردت معلومات بتردد المتهم عليها مؤخرا.

واختتم اللواء إبراهيم الديب تصريحاته بالإشارة إلى أن فريق بحث يضم ضباط قطاع جنوب الجيزة برئاسة العميد ناجي كامل، يطارد المتهم من خلال معلومات المصادر السرية لاتهامه في عدة قضايا تنوعت ما بين جرائم "قتل، ومخدرات، وسرقة بالإكراه".