أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام -
والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين -
«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد -
«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور) -
مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو) -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل: السحر له خصائص -
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة -
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

مدير مباحث الجيزة يوضح القصة الكاملة لهروب "خُط الصف"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مدير مباحث الجيزة يوضح القصة الكاملة لهروب "خُط الصف"

05:15 م السبت 16 سبتمبر 2017

مديرية امن الجيزة

كتب - محمد شعبان:

قال اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إن واقعة هروب أحد المتهمين بالصف تعود إلى 6 أشهر ماضية.

أضاف "الديب" في تصريحات لمصراوي، أن ما تناقلته بعض المواقع حول هروب المتهم - الذي لقبه البعض بـ"خط الصف"- بها تفاصيل مغلوطة.

مصدر مسؤول بقطاع شرق الجيزة، أكد أن معلومات وردت باختباء المتهم "أبو عبد الله"، 36 سنة، بمنطقة عرب الحصار بحري المتاخمة للمنطقة الجبلية بالصف، تحركت على إثرها مأمورية تضم معاون مباحث بالقسم و5 أفراد شرطة ( أمناء - مخبرين).

أوضح المصدر، أن القوة تمكنت من ضبط المتهم، وتم إيداعه داخل ميكروباص الشرطة، لكنهم فوجئوا بتجمع أقاربه، الذين حطموا الميكروباص بالحجارة والشوم، لاذ بعدها المتهم بالهرب.

أشار المصدر إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على 5 متهمين، تم عرضهم على النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام التي أخلت سبيلهم عقب تجديد حبسهم 15 يوما مرتين على ذمة التحقيق.

مدير مباحث الجيزة أكد أن أقارب المتهم لم يطلقوا أعيرة نارية صوب القوات، وأن ذلك الأمر عارٍ من الصحة تماما، مشيرا إلى أنه تم توجيه عدة مأموريات لعدة مناطق، وردت معلومات بتردد المتهم عليها مؤخرا.

واختتم اللواء إبراهيم الديب تصريحاته بالإشارة إلى أن فريق بحث يضم ضباط قطاع جنوب الجيزة برئاسة العميد ناجي كامل، يطارد المتهم من خلال معلومات المصادر السرية لاتهامه في عدة قضايا تنوعت ما بين جرائم "قتل، ومخدرات، وسرقة بالإكراه".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 3 عاطلين شرعوا في سرقة عربة كارو من مالكها بالطالبية

    أخبار

  • مصور سينمائي يتعدى بالضرب على طبيب بمستشفى أم المصريين

    أخبار

  • ضبط أسلحة نارية بحوزة هارب من المؤبد يختبئ بالمنطقة الجبلية بالصف

    أخبار

  • ضبط سيدة تتاجر في الحشيش بمساعدة نجلها بالغربية

    أخبار

إعلان

b5b2572b09.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيسبوك تختبر ميزة جديدة تهدد المواقع الإخبارية

فيسبوك تختبر ميزة جديدة تهدد المواقع الإخبارية

المتحث العسكري السابق رئيسًا لمجلس إدارة «السفير» الإخبارية 

المتحث العسكري السابق رئيسًا لمجلس إدارة «السفير» الإخبارية 