بالصور.. جامعة سوهاج تبدأ العام الدراسي بتحية العلم والنشيد الوطني
بالصور.. جامعة سوهاج تبدأ العام الدراسي بتحية العلم والنشيد الوطني
05:22 م السبت 16 سبتمبر 2017
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور.. المنيا تستعد لموسم الشتاء بتفقد مخرات السيل بالمنطقة الصناعية
سوهاج - عمار عبد الواحد:
بدأت جامعة سوهاج العام الدراسي الجديد، اليوم السبت، بتحية العلم والنشيد الوطني، وذلك في حضور الدكتور صفا محمود السيد، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، وعمداء ووكلاء الكليات وعدد كبير من الأساتذة والعاملين والطلاب الجدد والقدامى.
وقال القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج إن ذلك يأتي في إطار تعزيز قيم الانتماء والولاء لمصر، مضيفًا: "أوصي بالعمل بشرف وأمانة خلال العام الجامعي 2017/2018".
التقى القائم بأعمال رئيس الجامعة الطلاب بمدرج كلية التجارة، على هامش الاحتفال ببدء العام الدراسي، حيث أكد على العمل الجاد في خدمة الوطن، وأعلن أن هذا العام هو عام الأنشطة الطلابية بجامعة سوهاج.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
رئيس جامعة سوهاج يوضح سبب تعيين "أستاذ زراعة" عميدا لكلية الحقوق
-
محافظة سوهاج تستقبل وزير النقل اليوم
-
تسمم 5 بينهم طفلة تناولوا "لبن رايب" بسوهاج
-
محافظ سوهاج يستجيب لشكاوى "واتس آب" بتضرر مواطنين من تصرفات السائقين
إعلان
إعلان