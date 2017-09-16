أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام -
والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين -
«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد -
«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور) -
مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو) -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل: السحر له خصائص -
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة -
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

تفجير لندن: الشرطة تفتش منزلا وتجلي سكانا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تفجير لندن: الشرطة تفتش منزلا وتجلي سكانا

05:12 م السبت 16 سبتمبر 2017

تفجير لندن: الشرطة تفتش منزلا وتجلي سكانا

الشرطة الفرنسية

لندن (د ب أ)
يقوم رجال شرطة مسلحون بتفتيش منزل في بلدة بجنوب غربي لندن على خلفية تفجير وقع في قطار أنفاق في لندن أمس الجمعة، بحسب ما ذكرت وكالة "برس أسوسييشن" البريطانية.

وأفادت شرطة سكوتلاند يارد بأن منزلا يتم تفتيشه كما يتم إجلاء سكان عقار قريب في بلدة سونبري أون تيمز.

وذكر وزير الداخلية البريطاني امبر رود أن درجة التهديد الإرهابي في البلاد ستظل عند مستوى " حرج " .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "قسد" تتهم القوات الروسية والسورية بعرقلة تقدمهم في دير الزور

    أخبار

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

  • بريطانيا ترفع مستوى التحذير من الإرهاب إلى المستوى الخامس "حرج"

    أخبار

  • : عندما يسمع الأعداء محركات طائراتنا يعلمون أنه يوم الحساب

    أخبار

إعلان

b7e0f7891c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية