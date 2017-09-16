تفجير لندن: الشرطة تفتش منزلا وتجلي سكانا
تفجير لندن: الشرطة تفتش منزلا وتجلي سكانا
05:12 م السبت 16 سبتمبر 2017
الشرطة الفرنسية
لندن (د ب أ)
يقوم رجال شرطة مسلحون بتفتيش منزل في بلدة بجنوب غربي لندن على خلفية تفجير وقع في قطار أنفاق في لندن أمس الجمعة، بحسب ما ذكرت وكالة "برس أسوسييشن" الإخبارية البريطانية.
وأفادت شرطة سكوتلاند يارد بأن منزلا يتم تفتيشه كما يتم إجلاء سكان عقار قريب في بلدة سونبري أون تيمز.
وذكر وزير الداخلية البريطاني امبر رود أن درجة التهديد الإرهابي في البلاد ستظل عند مستوى " حرج " .
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