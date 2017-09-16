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مستشفى قنا العام يعقد بروتوكول تعاون مع معهد القلب بالجيزة

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مصراوي Masrawy

مستشفى قنا العام يعقد بروتوكول تعاون مع معهد القلب بالجيزة

05:05 م السبت 16 سبتمبر 2017

مستشفى قنا العام يعقد بروتوكول تعاون مع معهد القلب بالجيزة

مستشفى قنا العام

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عقد الدكتور محمد الديب مدير عام مستشفى قنا العام، بروتوكول تعاون مع معهد القلب القومي بالجيزة، بهدف توفير عناء السفر على مرضى القلب بمحافظة قنا، عبر تعاون طاقم أطباء محترف لقسم القسطرة القلبية المنتظر افتتاحه قريبا بمستشفى قنا العام.

وأفاد الدكتور محمد الديب مدير عام مستشفى قنا العام، أن قسم القسطرة القلبية بمستشفى قنا العام سيحدث طفرة بالقطاع الطبي بالمحافظة، وسيتم افتتاحه خلال أيام قليلة، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور أيمن خضاري وكيل وزارة الصحة بقنا.

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