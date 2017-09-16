مستشفى قنا العام يعقد بروتوكول تعاون مع معهد القلب بالجيزة
مستشفى قنا العام يعقد بروتوكول تعاون مع معهد القلب بالجيزة
05:05 م السبت 16 سبتمبر 2017
مستشفى قنا العام
قنا- عبدالرحمن القرشي:
عقد الدكتور محمد الديب مدير عام مستشفى قنا العام، بروتوكول تعاون مع معهد القلب القومي بالجيزة، بهدف توفير عناء السفر على مرضى القلب بمحافظة قنا، عبر تعاون طاقم أطباء محترف لقسم القسطرة القلبية المنتظر افتتاحه قريبا بمستشفى قنا العام.
وأفاد الدكتور محمد الديب مدير عام مستشفى قنا العام، أن قسم القسطرة القلبية بمستشفى قنا العام سيحدث طفرة بالقطاع الطبي بالمحافظة، وسيتم افتتاحه خلال أيام قليلة، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور أيمن خضاري وكيل وزارة الصحة بقنا.
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