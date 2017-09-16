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في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا.. فتح تطالب بمعاقبة دولية لإسرائيل

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مصراوي Masrawy

في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا.. فتح تطالب بمعاقبة دولية لإسرائيل

04:52 م السبت 16 سبتمبر 2017

في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا.. فتح تطالب بمعاقبة دولية لإسرائيل

مجزرة صبرا وشاتيلا

رام الله (أ ش أ)

طالبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما التاريخية والقانونية والأخلاقية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية ومعاقبة دولة الاحتلال على كافة الجرائم التي ارتكبتها وما زالت، وإلزامها باحترام القوانين والمواثيق والقرارات الدولية.

وأضافت الحركة ، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية بمناسبة الذكرى الـ 35 لمجزرة صبرا وشاتيلا التي راح ضحيتها 3500 شهيد معظمهم فلسطينيون فيما قُدر وجود مئات اللبنانيين بينهم، أن مجزرة صبرا وشاتيلا جرح فلسطيني نازف في الذاكرة الجمعية الفلسطينية لا يمكن بأي حال من الأحوال نسيانها.

وأشارت إلى أن صبرا وشاتيلا ليست المجزرة الأولى أو الأخيرة التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ، مستذكرة مجازر الطنطورة وقبية ودير ياسين بالإضافة لمذبحة مخيم جنين وغيرها من المجازر والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة تجاه أهالي قطاع غزة، مؤكدة أن مجازر سلطات الاحتلال مازالت مستمرة وأبرزها الإعدامات الميدانية للفلسطينيين بتهم واهية وتافهة والتي تنم عن تغيير ذهني ومسلكي للجندي الإسرائيلي.

وأكدت الحركة أن الصراع مع الاستعمار الكولونيالي المتمثل بالاحتلال يعتبر صراع وجود بالدرجة الأولى، مضيفة أن عقلية المستعمِر الصهيوني تستند إلى الفكر الإحلالي الاستبدالي الذي ينفي الوجود الفلسطيني عبر اقتلاعه من أرضه والإمعان في سياسيات التهويد والتوسع الاستعماري الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقالت الحركة : "إن شعبنا متجذر في أرضه، وأنه صاحب الأرض، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إرهابه أو اقتلاعه من أرضه، أو أن يُسلب حقه الطبيعي والتاريخي في الوجود".

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