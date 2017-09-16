العراق يعلن تحرير ناحية "عكاشات" في الأنبار

بغداد (أ ش أ)

أعلنت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت تحرير ناحية "عكاشات" بمحافظة الأنبار من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي .

وكرت الخلية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن قوات الجيش والحشد الشعبي والحشد العشائري والفوج التكتيكي لشرطة الأنبار حررت ناحية عكاشات بالكامل.

وأضاف البيان، أن تلك القوات فتحت طريق تقاطع "عكاشات" على الخط الدولي، لافتة إلى أن عمليات التطهير ما زالت مستمرة.

وكان الحشد الشعبي أعلن، في وقت سابق اليوم، انطلاق عمليات تحرير "عكاشات" غرب محافظة الأنبار من أربعة محاور.