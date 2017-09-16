رئيس الوزراء ينفي نيّة الحكومة خصخصة السكك الحديدية

كتب - محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تناقش اللائحة التنفيذية لقانون 144 لسنة 2017 بشأن تقنين الأراضي، وسيتم إحالتها إلى مجلس الدولة يوم الاثنين المقبل.

ونفى رئيس الوزراء في تصريحات صحفية اليوم السبت، وجود أي نية لخصخصة السكك الحديدية، مضيفًا أن "الحكومة تسعى لتحقيق نهضة كبيرة في السكك الحديدية في المرحلة المقبلة وتم التعاقد مع شركة "جنرال اليكتريك" لشراء 100 جرار، يدخلون الخدمة بداية من عام 2018".

وأشار "إسماعيل" إلى أن مؤتمر الشمول المالي يعد رؤية للهيئات وللمنظمة الدولية لمصر كنموذج على طريق النجاح في مسار الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن مصر تعطي تجربتها وخبرتها للشمول المالي والوزراء عرضوا رؤية مصر وتحركتها في الثلاث السنوات الماضية ويعقد لرؤية العالم لمصر وتحركها نحو الإصلاح.