تسهيلات دفع خاصة لحاجزي "سكن مصر".. تعرف عليها

كتبت- ندى الخولي:

قال وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إن هناك تسهيلات عدة لحاجزي مشروع الإسكان المتميز "سكن مصر"، من بينها أنه سيتم سداد قيمة الوحدات بدون فوائد على ست سنوات ونصف وليس 5 فقط.

وفسر عباس، في تصريحات لمصراوي، أن سداد قيمة وحدات سكن مصر يتم من خلال بديلين، الأول هو سداد أقساط ربع سنوية قيمتها 10 آلاف جنيه بعد سداد 10% قيمة مقدم الحجز، و10% من قيمة الوحدة عند الاستلام، ثم التقسيط بدون فوائد مع هيئة المجتمعات العمرانية لمدة 5 سنوات، ليصبح إجمالي مدة التقسيط بدون فوائد ست سنوات ونصف.

أما البديل الثاني، هو التقسيط بفائدة 8.5% مع مبادرة البنك المركزي لمدة 20 عامًا، بعد سداد الـ10% قيمة مقدم الحجز، والـ10 من قيمة الوحدة عند الاستلام، إضافة إلى الأقساط ربع السنوية بمبلغ 10 آلاف جنيه لمدة شهر ونصف.

واعتبر عباس، أن نظم السداد في حد ذاتها "تسهيلات" للحاجزين، من خلال طرح نظامي سداد أحدهما بدون فوائد.

وأضاف معاون وزير الإسكان، أنه في حالة سداد باقي ثمن الوحدة بالكامل خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة يتم خصم 7% من إجمالي ثمن الوحدة.​