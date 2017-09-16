بالصور.. المنيا تستعد لموسم الشتاء بتفقد مخرات السيل بالمنطقة الصناعية

المنيا - ريمون الراوي:

تفقد عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم السبت، مخر سيل المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل.

وأكد المحافظ، ضرورة الاهتمام بتطهير ونظافة كافة المخرات، ورفع وإزالة المخلفات استعدادًا لاستقبال موسم الشتاء المقبل، بما يضمه من أحداث عارضة، سواء سيول أو أية أزمات طقسية.

وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة مراجعة مخرات السيول وجميع الأماكن التي من المتوقع أن تتعرض لسيول، مع إزالة أي عوائق تعترض وصول السيل للمجرى، كما وجه بالمتابعة الدقيقة للأرصاد لمعرفة حجم المياه، ومدة القدرة على تحملها.

كما وجه بمتابعه مدى جاهزية المراكز والمدن والاستعداد حال وقوع كارثة - لا قدر الله - من تجهيزات خاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل، ودور كل قطاعات المحافظة مثل: الصحة والتربية والتعليم والكهرباء والصحة والشباب والرياضة.