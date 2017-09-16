"الزراعة": المبيدات الإسرائيلية المضبوطة شرق القناة تسبب السرطان والفشل الكلوي

الإسماعيلية- إنجي هيبة:

انتهت لجنة من مديرية الزراعة بالإسماعيلة من فرز ومعاينة كمية كبيرة من المبيدات مجهولة المصدر مدون عليها باللغة العبرية، ضبطت شرق القناة.

وتوجهت اللجنة الزراعية المكونة من من المهندس إبراهيم أبوالمجد مدير الرقابة على المبيدات، والمهندس علي الغيدي مهندس رقابة، إلى مقر شرطة القنطرة شرق لإنجاز أعمال المعاينة، حسب قرار وكيل النائب العام بنيابة القنطرة شرق في القضية رقم 2871 لسنة 2017، والذي طالب الزراعة بتشكيل لجنة فنية للمعاينة وإفادة النيابة بتقرير فني عن المبيدات المضبوطة.

وتضمن تقرير اللجنة الفني التأكيد على كون المبيدات المضبوطة تسرع من نمو ونضج الثمار خاصة الطماطم والفاكهة، ومحظور تداولها داخل مصر، لأنها تضر بالصحة العامة وتسبب الكثير من الأمراض منها السرطانات والفشل الكلوي.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"مصراوي"، أن ضمن توصيات اللجنة إعدام المضبوطات لخطورتها على الصحة العامة، وهو ما خاطبت به النيابة العامة التي لم تصدر قرارها إلى الآن.

وكانت قوات حرس الحدود بالاشتراك مع قوة فوج تأمين قناة السويس تمكنت، الأسبوع الماضي، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المبيدات مجهولة المصدر مدون عليها باللغة العبرية، شرق القناة.

وقالت مصادر أمنية، إنه أثناء تفتيش السيارات العابرة من شرق إلى غرب القناة، بواسطة قوة فوج تأمين قناة السويس، تم الاشتباه في السيارة رقم (رق ج – 3985) ربع نقل ماركة نيسان أبيض اللون قيادة "محمد. م. ع"، طالب ويحمل رخصة قيادة رقم( 16642) وحدة مرور العريش.

وبتفتيش السيارة تم ضبط 105 أكياس بلاستيك مغلقة ومدون عليها باللغتين العبرية والعربية وتحتوي على مبيدات مجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية مخبأة داخل مخزن سري أسفل الصندوق الخلفي للسيارة بغرض تهربيها من شرق إلى غرب القناة.