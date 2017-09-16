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"قسد" تتهم القوات الروسية والسورية بعرقلة تقدمهم في دير الزور

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مصراوي Masrawy

"قسد" تتهم القوات الروسية والسورية بعرقلة تقدمهم في دير الزور

04:39 م السبت 16 سبتمبر 2017

ارشيفية

دمشق (د ب أ)

اتهمت قوات سوريا الديمقراطية المعروفة باسم " قسد" القوات الروسية والسورية بعرقلة تقدمهم في محاربة تنظيم داعش في محافظة دير الزور .

وقال بيان لقوات قسد تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) نسخة منه اليوم السبت "في الساعة الثالثة والنصف من صباح اليوم تعرضت قواتنا في شرق الفرات لهجوم من جانب الطيران الروسي وقوات النظام السوري، استهدفت وحداتنا في المنطقة الصناعية، مما أدى إلى إصابة ستة من مقاتلينا بجروح مختلفة".

وأكد البيان "في الوقت الذي تحرز فيه قواتنا البطلة قوات سوريا الديمقراطية انتصارات عظيمة ضد داعش في الرقة ودير الزور، ومع اقتراب الإرهاب من نهايته المحتومة، تحاول بعض الأطراف خلق العراقيل أمام تقدم قواتنا، وتحاول دون جدوى إطالة عمر داعش لأهداف ومشاريع لا تخدم الشعب السوري، وتعمل على هدر الطاقات التي يجب أن تكون ضد الإرهاب وتهدد بذلك أمن المنطقة، وتفتح الطريق أمام صراعات جانبية هدفها إجهاض النضال ضد داعش وخلق الفتن ".

وقال قائد مجلس دير الزور العسكري، في تصريح صحفي، إن "هجمات النظام السوري وروسيا لن تثني من عزيمة قواتهم التي تتقدم الآن شرقي نهر الفرات، مضيفا "سيطرت قواتنا بعد قصف النظام وروسيا لنا على معمل السكر ومحطة الكهرباء مباشرة، وهذا دليل على مدى العزيمة التي يمتلكها مقاتلونا وقواتنا".

وأطلقت قوات "سوريا الديمقراطية" مطلع الاسبوع الماضي عملية (عاصفة الجزيرة) للسيطرة على مناطق شرق الفرات في محافظة دير الزور شرق سوريا.

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مصراوي Masrawy

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