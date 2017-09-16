تصريحات جونسون عن البريكست تشعل التكهنات حول محاولة لقيادة الحكومة

لندن (د ب أ)

أوضح وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، رؤيته من أجل بريطانيا مزدهرة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في عمود في صحيفة "ديلي تليجراف" اليمينية اليوم السبت.

وزعم جونسون أن بريطانيا لديها مستقبل "باهر" خارج الاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة والاتحاد الجمركي. وكتب: "أعتقد أنه يمكننا أن نصبح أعظم دولة على وجه الأرض".

وردد المزعم، الذي تردد خلال حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، أن مغادرته ستوفر لبريطانيا 350 مليون جنيه إسترليني (475 مليون دولار) أسبوعيا، مضيفا أنه سيكون "من الرائع" إنفاقها على الهيئة الوطنية للصحة عوضا عن ذلك.

وزعم أيضا أن بريطانيا لن تدفع شيئا للاتحاد الأوروبي للدخول إلى السوق الموحدة.

وتجعل هذه التصريحات جونسون على خلاف مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، التي من المتوقع أن تقدم تنازلات للاتحاد الأوروبي بشأن قضايا خاصة بالميزانية عندما تقدم رؤية بريطانيا الرسمية للخروج من التكتل خلال كلمة تلقيها في فلورنسا يوم الجمعة.

هذا السبب، أشار المعلقون إلى أن جونسون ربما يكون يستعد للتنافس على قيادة الحكومة.

وبدت قيادة ماي يسودها الغموض منذ حصولها على نتيجة أسوأ من المتوقع في الانتخابات العامة في يونيو.

صوت بريطانيا بأغلبية ضئيلة للخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، ومن المقرر أن تغادر التكتل رسميا في مارس 2019. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن طبيعة العلاقة، فستواجه البلاد مستقبلا غامضا .

ولم تتمخض المناقشات في بروكسل حتى الآن عن أي نتائج ملموسة.