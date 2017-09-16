«فورد» تختبر «فوكاس» الجديدة استعدادًا لطرحها

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تستعد شركة "فورد" الأمريكية العملاقة، لطرح النسخة الأحدث من سيارتها المدمجة "فوكاس" بعد إخضاعها للعديد من الاختبارات الفنية الخاصة بالقيادة.

وبحسب موقع "أوتو بلوج"، فإن الشركة الأمريكية تسعى لوضع اللمسات الأخيرة على النسخة الخاصة بعام 2018 من السيارة الشهيرة، والتي تتنافس على مستوى الأسواق العالمية مع عدد من الإصدارات أهمها "هوندا سيفيك" و"مازدا 3”.

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وتشمل السيارة الجديدة عددًا من التحديثات والتطويرات على مستوى الشكل الخارجي والإمكانات الفنية في المحرك، إلا أن الشركة لم تعلن حتى الآن عن التصميم أو مواصفات المحرك الخاص بالسيارة.