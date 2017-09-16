8 فنانين فكروا في الانتحار.. أحدهم بسبب «زوجته» وأخرى لـ«مرض ابنتها»

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من المعروف أن البعض يتخذ من الانتحار أسهل وسيلة للتخلص من حياتهم، لكن محاولة بعض المشاهير تدفع البعض للسؤال: لماذا يقدم هؤلاء الفنانون بكل ما يحاط بهم من شهرة وأموال ونجومية على إنهاء حياتهم؟ بالطبع هناك الكثير من الأسرار والقصص التي لم نعرفها، ونرصد ذلك خلال التقرير التالي..

1- تامر حبيب

خلال لقائه في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، الخميس الماضي، كشف السيناريست تامر حبيب عن فترة وصل يأسه فيها إلى تفكيره في الانتحار، خاصة بعدما سيطرت عليه حالة من الحزن والرفض لحياته وعدم الاقتناع بأي شيء كان يفعله، وفكر بعد تلك الفترة في الالتحاق بمعهد السينما، وعرف وقتها أن آخر سن للالتحاق بالمعهد هو 26، وكانت سنة وقتها، فشعر بأن الله استجاب له، وأعطاه إشارة ليكمل طريقه في السينما، ويتخلى عن عمله كمحاسب لعدم شعوره بالسعادة فيه.

وأوضح خلال لقائه، أن حياته تغيرت تمامًا بعد قبوله في معهد السينما، وفتحت له مجالات للعمل، وتفوّق في الدراسة أيضًا بالمعهد.

2- نجلاء فتحي

تحدث المخرج جميل المغازي، عن محاولة انتحار الفنانة نجلاء فتحي، قائلًا: "نجلاء فتحي مرت بمأساة كبيرة، بسبب مرض ابنتها بثقب في القلب".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "العاشرة مساءً"، المُذاع على فضائية "دريم"، عام 2015، أن نجلاء فتحي فكرت في الانتحار بسبب مرض ابنتها، ووقفت أمام النافذة، لكن والدتها لاحظت الموضوع فقالت لها "عاوزة إيه"، فردت نجلاء فتحي عليها قائلة "عاوزة بنتي"، فقالت والدتها "وأنا كمان عاوزة بنتي".

3- أصالة

خلال أحد المؤتمرات الصحفية، عام 2008، صرحت الفنانة السورية أصالة بأنها حاولت الانتحار مرات عدة بسبب حالة اليأس التي كانت تصيبها أحيانًا، مشيرًا إلى أن فيروز الوحيدة التي أعادت تأهيلها إنسانيا.

وتابعت قائلة: "كانت من تنقذني وتحميني باعتبار أن الموسيقى علاج للروح وارتقاء للإنسانية وهي كافية لتربية أطفالنا"، مؤكدة أن الاعتدال هو رسالة الفن الحقيقية، حيث إن معظم الفنانين ملتزمون دينيا ولديهم طقوس دينية".

4- يسرا

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كشفت يسرا، خلال حديثها لبرنامج "المتاهة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، عام 2015، عن محاولتها الانتحار وهي صغيرة، وقالت: "كنت عايزة أنتحر علشان سقطت في المدرسة، وأخدت شريط حبوب علشان أموت، ولما أمي عرفت فضلت سيباني 3 أيام في الأوضة من غير ما تبص عليا".

5- شيرين عبد الوهاب

المطربة شيرين عبد الوهاب أثارت الكثير من التكهنات العام الماضي بعدما أعلنت قرار اعتزالها، لتكشف عن السبب خلال أحد لقاءاتها الصحفية بمرورها بحالة نفسية سيئة وأنها كانت على أهبة الانتحار، أو إنهاء تجربتها الفنية بالاعتزال، وما بين هذين الخيارين، التجأت إلى الخيار الثاني، والذي سبق أن أعلنت عنه ثم تراجعت عن ذلك فيما بعد.

6- دينا

كشفت أيضًا الراقصة الاستعراضية "دينا" خلال حلولها ضيفة على برنامج "الحكم "مع الإعلامية وفاء الكيلاني عام 2014، عن محاولة انتحارها مرتين في عمر الـ15 وأخرى في عمر الـ18، مشيرًا إلى أنها كانت صغيرة وشخصيتها لم تكن قد تكونت بعد، وفي البداية لم تتذكر دينا المرة الثانية التي حاولت فيها الانتحار، قائلة: "هي مرة واحدة في سن الـ15".

وتابعت: "كنت في سن المراهقة في المرتين، في هذه السن الأفكار تلمع في ذهن الشخص ومن الممكن أن أفعل أشياء أكثر جنونا".

7- أحمد زكي

خلال لقائه ببرنامج "فحص شامل"، تقديم الإعلامية راغدة شلهوب، في مايو 2017، كشف الفنان جميل راتب، أن الفنان الراحل أحمد زكي حاول الانتحار في بداية حياته الفنية بسبب رفض منتج سينمائى مشاركته في أحد الأفلام بعد أداء بروفة الملابس واستبداله الفنان الراحل نور الشريف به، قائلًا: "عرض عليا أحد الأفلام، لأشارك دور البطولة مع الفنان الراحل أحمد زكى وبعد إجراء بروفة الملابس أخبرني المنتج بأنه تم الاستعانة بالفنان الراحل نور الشريف بدلا من أحمد زكي وكمال الشناوي بدلا مني، وعلمت بعدها أن أحمد زكى حاول الانتحار بسبب ذلك لأنه كان يحب الفن".

8- رشدي أباظة

بسبب خلاف نشب بين ابنته "قسمت" وزوجته "سامية جمال" وغياب الأخيرة عن المنزل لمدة شهرين وطلبها الطلاق، كاد الفنان الراحل يقدم على تلك الخطوة أيضًا، حسب حواره لمجلة "الشبكة" عام 1971، وأكد أنه فكر خلال تلك الفترة في الانتحار بالفعل أكثر من مرة، وفي إحدى المرات كاد يطلق على نفسه الرصاص من مسدسه الشخصي لولا تدخل ابن عمه طاهر أباظة، الذي كان حاضرًا تلك الخلافات.