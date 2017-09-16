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بعد حصوله على الدكتوراه المثيرة للجدل.. 10 معلومات عن نصير شمة

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بعد حصوله على الدكتوراه المثيرة للجدل.. 10 معلومات عن نصير شمة بعد حصوله على الدكتوراه المثيرة للجدل.. 10 معلومات عن نصير شمة

التحرير

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أثار الفنان العراقي نصير شمة، رئيس بيت العود في القاهرة، جدلا كبيرا مؤخرًا لحصوله على درجة الدكتوراه، بدلا من منحة درجة الماجستير على الرسالة التي قدمها تحت عنوان "الأسلوبية موسيقيا"، حيث رأت اللجنة أنه يستحق الدكتوراه، الأمر الذى اعترض عليه كثيرون من الوسط الموسيقي وخارجه ووصفوه بـ"المجاملة". قال "شمة" عن هذا الأمر إن اللجنة بعدما اطلعت على البحث ارتأت أنه يرتقي لما هو أعلى من الماجستير، ويحصل على الدكتوراه، وأن الدكتور صلاح فضل رئيس اللجنة، قال أمام الحاضرين إن البحث الذي قدمته يرتقى لدرجة الدكتوراه.

وأوضح "شمة" خلال مداخلة هاتفية، أمس الجمعة، لبرنامج "بتوقيت "، على التليفزيون العربي، إنه لم يتوقع تلك النتيجة، وإن رئيس الجامعة اتصل به وهنأه وقال له إن شهادة الدكتوراه ستصل إليك قريبا.


وعنه يستعرض "التحرير لايف" فى التقرير التالى معلومات عن الفنان العراقى "نصير شمة":

1- ولد في مدينة الكوت بالعراق عام 1963، وتخرج في معهد الدراسات الموسيقية في بغداد عام 1987.

2- تخصص في العزف على آلة العود، وحصل على جائزة أفضل لحن للأغنية العاطفية بالعراق.

3- قدم حفله الأول باكرًا على مسارح العراق، بقاعة الأورفلي عام 1985.

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4- أول حفل له خارج بلاده كان على مسرح الأرمانية بفرنسا عام 1985.

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5- قدم 6 حفلات في ألمانيا بصحبة الفنان منير بشير.

6- نال جائزة مهرجان قرطاج عام 1988 عن الموسيقى التصويرية لمسرحية "البلاد طلبت أهلها".

7- عمل أستاذا لآلة العود في الجامعة التونسية بالمعهد العالي للموسيقى 1993.

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8- أسس بيت العود العربي في مصر عام 1999. 

9- قدم عددا من البرامج على التليفزيون العراقي منها برنامج "قراءة موسيقية للوحة".

10- له عدد كبير من الأعمال الموسيقية، أشهرها أسطوانته الأولى بعنوان "قصة حب شرقية"، وأسطوانته الثانية "إشراق"، وأخرى باسم "رحيل القمر" و"حصار بغداد" و"أحلام عتيقة" وغيرها.

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