مظاهرة في قفط لتفويض الجيش للقضاء على "الإرهاب"

كتب : رجب آدم منذ 18 دقيقة

خرج العشرات من أبناء قبائل العربية وأعضاء الأحزاب المدنية أبرزها أعضاء حزب التجمع في مركز قفط جنوب محافظة قنا من أمام مسجد الفتح عقب صلاة الجمعة، في مسيرة ضمن فعاليات جمعة تفويض الجيش "ضد الإرهاب".

انطلقت المسيرة من أمام مسجد الفتح تجوب الآن شوارع المدينة جميعها وسط هتافات "الشعب والجيش أيد واحدة "، و"الشعب يريد تطهير البلاد من الإرهاب"، مطالبين الجيش بتطهير البلاد من العناصر الإرهابية وخاصة التي تزامنت مع ثورة 30 يونيو.

وقال جمال محمد، أمين حزب التجمع في قفط، إن الشعب أعطى الجيش التفويض كاملا منذ بداية ثورة 30 يونيو بتطهير العناصر المحرضة على انزلاق البلاد إلى حرب أهلية، واليوم سنؤكد للجيش أن الشعب بأكمله يدعمك في تطهير الإرهاب.