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التشكيل الأفضل والأوراق الرابحة في موقعة الترجي.. وليد صلاح الدين يتحدث

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التشكيل الأفضل والأوراق الرابحة في موقعة الترجي.. وليد صلاح الدين يتحدث التشكيل الأفضل والأوراق الرابحة في موقعة الترجي.. وليد صلاح الدين يتحدث

التحرير

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أبدى وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي السابق، ثقته في تحقيق المارد الأحمر نتيجة إيجابية أمام الترجي التونسي، اليوم السبت، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.  

كان الترجي قد صعد بقيادة مديره الفني فوزي البنزرتي، بعد أن احتل صدارة مجموعته الثالثة، فيما تمكن الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري من الصعود، بعد أن أتى في المركز الثاني في مجموعته الرابعة خلف الوداد المغربي. 

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وكشف وليد صلاح الدين في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، عن التشكيلة الأفضل من وجهة نظره لخوض المباراة، والتي جاءت كما يلي: "شريف إكرامي في حراسة المرمى، وأحمد فتحي ورامي ربيعة ووسعد الدين سمير وعلي معلول في خط الدفاع".

وتابع نجم النادي الأهلي السابق: "أنه يفضل وجود حسام عاشور وعمرو السولية وعبد الله السعيد ووليد سليمان ومؤمن زكريا في خط الوسط، ووجود النيجيري جونيور أجايي في خط الهجوم".

وأردف وليد صلاح الدين أنه يعلم أن الجهاز الفني للنادي الأهلي سيبدأ بالمغربي وليد أزارو في خط الهجوم، وسيكون أجايي في مركز الجناح الأيسر بدلا من مؤمن زكريا، فيما سيكون وليد سيلمان في مركز الجناح الأيمن.

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وأكد نجم النادي الأهلي السابق أنه لا بد أن يبدأ حسام البدري المدير الفني للقلعة الحمراء بهدوء، مؤكدًا: "أي مكسب لينا كويس، والأهم إنه مايدخلش فينا أهداف".

وكشف وليد صلاح الدين أنه سيكون هناك ورقتان مؤثرتان على دكة بدلاء الأهلي، وهما صالح جمعة، ومؤمن زكريا، خصوصا أن الأخير يمتلك سرعات هائلة جدًا وخبرة جيدة ولياقة بدنية ويمتلك حاسة التهديف.

وتشهد مواجهة الفريقين دائمًا ندية كبيرة، وتحظى باهتمام جماهيري وإعلامي، حيث التقى الأهلي والترجي في 14 مناسبة سابقة، فاز أصحاب الرداء الأحمر 5 مرات وفاز الترجى 3 مرات والتعادل 6 مرات، وسجل المارد الأحمر 14 هدفًا، بينما أحرز الترجى 8 أهداف. 

ويدير المباراة طاقم تحكيم سنغالي، بقيادة مالانج دييوهيو، والمساعد الأول جبرائيل، والمساعد الثاني الحاجي ماليك، وحكم رابع ماجيت نداي، ومراقب المباراة هو الغاني فريدريك كرينستيل.  

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التحرير

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