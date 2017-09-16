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محطة كهرباء غزة تعود للعمل بعد ضخ وقود مصري

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محطة كهرباء غزة تعود للعمل بعد ضخ وقود مصري محطة كهرباء غزة تعود للعمل بعد ضخ وقود مصري

التحرير

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عادت محطة توليد الكهرباء الرئيسية في غزة للعمل مرة أخرى، اليوم السبت، بعد ضخ كميات من الوقود المصري إليها عبر معبر رفح البري، وذلك بعد أن توقفت، صباح أمس الجمعة، بسبب نفاد الوقود.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء، محمد ثابت، في بيان مقتضب، اليوم، إن الجدول المعمول به حاليا 4 ساعات وصل مقابل 12 قطع، على أمل أن يشهد الجدول تحسنا خلال هذا اليوم.

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وأضاف ثابت أن الشركة تستلم من محطة التوليد 45 ميجا وات من الطاقة، ومن الخطوط الإسرائيلية 70 ميجا وات، فيما لا تزال الخطوط المصرية متعطلة.

وأشار إلى أن مجموع الطاقة المتوفرة اليوم 115 ميجا وات تقريبا، فيما وصل العجز في الطاقة إلى قرابة 485 ميجا وات.

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التحرير

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