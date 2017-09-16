رئيس جامعة الإسكندرية يؤدي تحية العلم في كلية الحقوق (صور)

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بدأت قيادات جامعة الإسكندرية -يتقدمهم الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طلعت دويدار عميد حقوق الإسكندرية، العام الدراسي الجامعي 2017 - 2018- بتحية العلم والسلام الوطني، وتوجيه كلمة لطلاب الجامعة بساحة مجمع الكليات النظرية.

وتفقد قيادات الجامعة وعمداء الكليات، المجمع النظري وكليات السياحة، الحقوق، التجارة، التربية، والآداب، والعيادات الطبية بالوحدات العلاجية والمدن الجامعية للطلاب والطالبات بسموحة، وتابعوا سير العملية التعليمية في يومها الأول، وقاموا بالمرور على الوحدات العلاجية بالمجمع النظري.

وتشهد الجامعة إجراءات أمنية مشددة على البوابات وبمحيط الكليات للتأكد من هوية الطلاب، خاصة الطلاب المستجدين.

وقال الكردي إن الجامعة تضع كل إمكاناتها في خدمة العملية التعليمية، بهدف إعداد جيل قادر على المساهمة الفعالة في عملية التنمية، وفقا لأحدث المعايير العالمية، موضحا أن هذا العام الذي يواكب احتفالات الجامعة باليوبيل الماسي، بمناسبة مرور 75 عاما على إنشائها، سيشهد تحديثا فى لوائح البرامج الدراسية بالأقسام الأكاديمية بالكليات، بما يتواكب مع نظم التعليم الحديثة في الجامعات العالمية ويؤدى لإحداث نقلة نوعية فى برامج التعليم بالجامعة.

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وأكد رئيس الجامعة على عمداء الكليات، متابعة انتظام الدراسة مع بداية اليوم الأول للعام الجامعي.

وذكر نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب أن المدن الجامعة بدأت في استقبال الطلاب منذ الأربعاء الماضي، وتم تسكين أكثر من 3650 طالبا وطالبة من الطلاب المقيدين بالجامعة من السنوات السابقة حتى الآن، منهم 2150 بالمدن الجامعية للبنات بسموحة والشاطبي، وأكثر من 1500 بالمدن الجامعية للبنين بسموحة ومرغم وسابا باشا.

وأضاف أنه سيتم استقبال الطلاب المستجدين للسكن بالمدن الجامعية اعتبارا من أول أكتوبر، بعد إنهاء إجراءات قيدهم بالكليات وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وفقا للبرنامج الزمني المعلن بجميع الكليات، مؤكدا أن جميع الكليات أعلنت للطلاب عن برامج الأنشطة التي تم إعدادها بما يتيح لجميع الطلاب المشاركة في ممارسة النشاط الذي يناسبهم، وأنه سيتم استقبال الطلاب غير القادرين برعاية الشباب بالكليات لتسدد الجامعة المصروفات عنهم، وفقا لإجراءات تضمن خصوصية الطلاب.













