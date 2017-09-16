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أبو الغار: السيسي سيكتسح بالقلة التي ستذهب للانتخابات

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أبو الغار: السيسي سيكتسح بالقلة التي ستذهب للانتخابات أبو الغار: السيسي سيكتسح بالقلة التي ستذهب للانتخابات

التحرير

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قال د.محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي السابق، إنه لن يكون هناك انتخابات ومنافسة حقيقية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولن يذهب إلا القليل جدا من الشعب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، ومن المستحيل أن يستطيع الرئيس عبد الفتاح أن يخرج الكثيرين من المواطنين من بيوتهم للذهاب للانتخابات.

وأضاف أبو الغار في تصريحات لـ"التحرير"، أن الرئيس السيسي سينجح باكتساح في الانتخابات من خلال القلة الذين سيذهبون للإدلاء بأصواتهم.

وأوضح أن كل الأنظمة منذ سنة 1952 تريد أن تفرغ السياسة، ولا تريد أحزابا، وليس الرئيس السيسي فقط، ولكن كل رئيس يخرجها بطريقته، لافتا إلى أن المواطنين الذين انتخبوا السيسي في المرة الأولى كانوا يريدون أن يتخلصوا من جماعة الإخوان الإرهابية، لكن في الانتخابات المقبلة لن ينزلوا من بيوتهم.

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وتوقع أبو الغار أن يخرج 20% فقط من المواطنين الذين صوتوا في انتخابات "مرسي- شفيق"، وذلك لأن جميع الإسلاميين سواء إخوان أو سلفيين وأيضا الشباب كله، وكثير جدا من الأقباط لن يخرجوا للإدلاء بأصواتهم، ومقاطعون، ولكن من يخرجون للتصويت هم شباب المؤتمرات و"تحيا "، وحزب "مستقبل وطن" فقط.

وأشار أبو الغار إلى أن مصر منذ عام 1925 في حكم الفرد الواحد وليس في عهد السيسي فقط، ولن يتغير الوضع.

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التحرير

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