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مصر تشارك في معرض السياحة الدولي بموسكو

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مصر تشارك في معرض السياحة الدولي بموسكو مصر تشارك في معرض السياحة الدولي بموسكو

التحرير

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قال مصطفى خليل نائب رئيس لجنة تسيير أعمال اتحاد الغرف السياحية، إن هيئة تنشيط السياحة ستشارك فى المعرض السياحى الدولى "Leisure 2017" الذى سيعقد فى موسكو، فى الفترة من 19 وحتى 21 سبتمبر الجاري.

ونقلت قناة " اليوم"، تصريح خليل بأن وفدا رسميا من سيتوجه إلى موسكو للمشاركة بالمعرض، متابعا: "هذا حدث مهم بالنسبة لنا فى ضوء الإعلانات الأخيرة حول الاستئناف الوشيك للرحلات الجوية مع روسيا". 

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ويقدم مكتب تنشيط السياحة بروتوكول يتضمن برامج سياحية معدة خصيصا استعدادا لاستئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة،  إلى شركات السفر الروسية.

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التحرير

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