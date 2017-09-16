حجازي أساسيا مع وست بروميتش.. ورمضان صبحي على مقاعد بدلاء ستوك

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب - عبد الرحمن مصطفى

شهد تشكيل فريق وست بروميتش ألبيون، وجود المصري أحمد حجازي مدافع الفريق، في مواجهة وست هام، التي ستقام في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

شاهد أيضا

ويعتمد المدرب توني بوليس، على أحمد حجازي، بشكل أساسي في دفاع فريقه، حيث يعد حائط صد دفاع منتخبنا الوطني، إحدى الركائز الأساسية في صفوف وست بروميتش، بعدما قدم اللاعب أوراق اعتماده خلال المباريات الماضية.

وعلى الجانب الآخر وجد رمضان صبحي، على مقاعد بدلاء ستوك سيتي أمام نيو كاسل، في المباراة التي ستقام بين الفريقين بعد أقل من ساعة، حيث يشارك نجم الأهلي السابق، مع البوترز على استحياء، لا سيما أن هيوز يفضل الدفع بخيسي وشاكيري على حسابه.