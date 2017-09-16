"الإسكان" توضح.. هل لحاجزي "سكن مصر" حصة في الأرض؟

كتبت- ندى الخولي:

نفى وليد عباس، معاون وزير الإسكان، ما تردد في الآونة الأخيرة، عن أن حاجزي مشروع الإسكان المتميز "سكن مصر"، لن يكون لهم حصة في الأرض "حق المشاع".

وقال عباس لمصراوي: "بالتأكيد، جميع الحاجزين لهم حصة في الأرض"، معربًا عن اندهاشه من هذه الشائعات.

وأشار معاون وزير الإسكان، إلى أنه لم يسبق لهيئة المجتمعات العمرانية أن وضعت بند حصة الأرض في أي من كراسات الشروط الخاصة بمشروعاتها باختلافها.

كان عدد من حاجزي وحدات مشروعات الإسكان، قد تداولوا أنباءً عن أن "سكن مصر" لن تتيح حق "الحصة في الأرض" لحاجزيها.​