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مجلس الوزراء: إجازة رسمية "الخميس المقبل" بمناسبة رأس السنة الهجرية

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مصراوي Masrawy

مجلس الوزراء: إجازة رسمية "الخميس المقبل" بمناسبة رأس السنة الهجرية

04:29 م السبت 16 سبتمبر 2017

رئيس الوزراء

كتب- محمد غايات:

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1439 هجرية للعاملين في الوزارات والمحافظات والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام يوم الخميس الموافق 21 من سبتمبر عام 2017 ميلادية.

وكان قد أعلن الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر المحرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1439 سيوافق الخميس 21 سبتمبر الجاري.

وقال عودة في تصريحات صحفية، إن هلال شهر ذي الحجة للعام الهجري الجاري ١٤٣٨ سيصل إلى تربيعه الآخر يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة ٨ صباحا و٢٥ دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، معلنًا بدء العد التنازلي لانقضاء هذا العام.

وأضاف أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد كشفت أن عدة شهر ذي الحجة ستكون 29 يومًا فقط، حيث ستثبت رؤية هلال شهر المحرم يوم استطلاع الرؤية الشرعية في يوم الأربعاء الموافق ٢٠ سبتمبر، وعليه فإن غرة المحرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1439 سيوافق الخميس 21 سبتمبر الجاري.​

 

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مصراوي Masrawy

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