أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام -
والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين -
«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد -
«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور) -
مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو) -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل: السحر له خصائص -
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة -
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

ركنة سيارة تنهي حياة تباع بسكين مالك جراج في أوسيم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ركنة سيارة تنهي حياة تباع بسكين مالك جراج في أوسيم

04:25 م السبت 16 سبتمبر 2017

ركنة سيارة تنهي حياة تباع بسكين مالك جراج في أوسيم

تعبيرية

كتب - محمد شعبان:

قُتل تباع متأثر بإصابته بجرح قطعي بالصدر على يد مالك جراج بمنطقة أوسيم.

تحريات العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، دلت على وجود خلافات سابقة بين المجني عليه والقتيل؛ بسبب إيقاف مالك الجراج لسيارة أمام الجراج، وأعاق خروج التباع بسيارته، تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها عليه بسكين محدثا إصابته التي أودت بحياته.

تمكن العقيد محمد فوزي، مأمور قسم الوراق، من ضبط المتهم، الذي أقر بارتكابه الواقعة، وتخلصه من سلاح الجريمة بالطريق العام.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيالة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • دورية أمنية توقع بتاجر حشيش في العجوزة

    أخبار

  • بعد 14 يوما.. العثور على جثة نقاس في حالة تعفن بالوراق

    أخبار

  • مقتل عامل في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأوسيم

    أخبار

  • عاطل متهم بقتل شقيقه في إمبابة: "ماكنش قصدي"

    أخبار

إعلان

263d75b78d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري

محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي

محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي

محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور)

محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور)