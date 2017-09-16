ركنة سيارة تنهي حياة تباع بسكين مالك جراج في أوسيم

كتب - محمد شعبان:

قُتل تباع متأثر بإصابته بجرح قطعي بالصدر على يد مالك جراج بمنطقة أوسيم.

تحريات العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، دلت على وجود خلافات سابقة بين المجني عليه والقتيل؛ بسبب إيقاف مالك الجراج لسيارة أمام الجراج، وأعاق خروج التباع بسيارته، تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها عليه بسكين محدثا إصابته التي أودت بحياته.

تمكن العقيد محمد فوزي، مأمور قسم الوراق، من ضبط المتهم، الذي أقر بارتكابه الواقعة، وتخلصه من سلاح الجريمة بالطريق العام.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيالة العامة للتحقيق.