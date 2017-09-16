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عارضة أزياء بساق واحدة تبهر الجميع في أسبوع الموضة بلندن (فيديو وصور)

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التحرير

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لم تملك مهارات إضافية أو حضور أكثر تميزًا، بل إن الكثيرات تتميزن عنها بأشياء أخرى، ومع ذلك نجحت "فيكي بالش" في لفت الأنظار إليها بمشاركتها في أسبوع الموضة بلندن رغم أنها ذات ساق واحدة.

عارضة الأزياء البريطانية البالغة من العمر 22 عامًا، فقدت ساقها اليمنى بعد حادث مأساوي وقع في عام 2015 بحديقة "ألتون تاورز" بإنجلترا، ما أصابها بجرح خطير اضطرت على أثره لبتر ساقها، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.

"فيكي" لم تلفت الأنظار في أسبوع الموضة في لندن يوم الجمعة الماضي، بساقها اليمنى الاصطناعية فقط؛ وإنما بوزنها الذي أنقذ صناعة عالم الأزياء من اختيار عارضات نحيفات بشكل مبالغ فيه، في حين بدت "فيكي" بجسد ممتلئ قليلًا عما اعتاد عليه الجمهور من عارضات الأزياء.

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وأصبحت "فيكي" حاليا عارضة الأزياء الأبرز لدى شركة TeatumJones السويدية، والتي اعتمدت في أسبوع الموضة هذا العام على استخدام عارضات أزياء من ذوي الإعاقة، لتخرج من دائرة التعرض للهجوم بسبب استخدام عارضات نحيفات أو عدم التنويع بين عارضات الأزياء.

وعبرت عارضة الأزياء مبتورة الساق عن سعادتها بمشاركتها في هذا الحدث، وقالت عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "لا أصدق أنني مثلت TEATUMJONES في أسبوع الموضة بلندن".

 

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التحرير

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