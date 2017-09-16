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إنشاء منطقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة غرب السويس

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مصراوي Masrawy

إنشاء منطقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة غرب السويس

04:10 م السبت 16 سبتمبر 2017

إنشاء منطقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة غرب السويس

أحمد حامد محافظ السويس

السويس- حسام الدين أحمد:

قال اللواء أحمد حامد محافظ السويس، إن الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، وافقت على إنشاء منطقة استثمارية متخصصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة 744 فدانا على الطريق الإقليمي بحي عتاقة غرب المحافظة.

وأضاف المحافظ، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتشكيله الجديد برئاسة الدكتورة سحر نصر.

وأشار حامد في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن المنطقة الاستثمارية تشمل صناعات غذائية وورقية وإلكترونية ومواد بناء وخشبية ومناطق خدمات ومعارض.

وعقد "حامد" عدة اجتماعات بإدارة الاستثمار بمحافظة السويس، وهيئة الاستثمار في الفترة الأخيرة لطرح فرص الاستثمار السياحي والصناعي والزراعي المختلفة بالسويس.

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