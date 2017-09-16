تحرير 10 محاضر لمخابز مخالفة بالمنيا
تحرير 10 محاضر لمخابز مخالفة بالمنيا
04:05 م السبت 16 سبتمبر 2017
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المنيا- ريمون الراوي:
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عن تحرير 10 محاضر للمخابز المخالفة بمنطقة شرق النيل، وذلك في قرى "الحوارته، نزلة عبيد، نزلة فرج الله، طهنا الجبل"، بعد المرور على 21 مخبزا.
وقال محمد سيد رئيس المدينة إنه شن حملة تفتيشية على المخابز بالتعاون مع مكتب تموين نزلة حسين، وتم التنبيه على أصحاب المخابز بحسن معاملة المواطنين والالتزام التام بالقوانين المنظمة للعمل.
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