أخبار عاجلة

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام -
والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين -
«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد -
«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور) -
مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو) -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل: السحر له خصائص -
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة -
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي" -
الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

تحرير 10 محاضر لمخابز مخالفة بالمنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تحرير 10 محاضر لمخابز مخالفة بالمنيا

04:05 م السبت 16 سبتمبر 2017

  • عرض 2 صورة

    da4f53d1b5.jpg

  • عرض 2 صورة

    82e229b8e9.jpg

إعادة الألبوم

بالصور .. قرية الشقر بالقليوبية بلا خدمات .. وأهالي:

الألبوم التالى

بالصور .. قرية الشقر بالقليوبية بلا خدمات .. وأهالي: "محدش سائل فينا"

المنيا- ريمون الراوي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عن تحرير 10 محاضر للمخابز المخالفة بمنطقة شرق النيل، وذلك في قرى "الحوارته، نزلة عبيد، نزلة فرج الله، طهنا الجبل"، بعد المرور على 21 مخبزا.

وقال محمد سيد رئيس المدينة إنه شن حملة تفتيشية على المخابز بالتعاون مع مكتب تموين نزلة حسين، وتم التنبيه على أصحاب المخابز بحسن معاملة المواطنين والالتزام التام بالقوانين المنظمة للعمل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • صيانة وتركيب 150 كشاف ليد لإنارة الطرق بقرى المنيا

    أخبار

  • تحرير 3 محاضر لصيدليات مخالفة في حملة تفتيشية بالمنيا

    أخبار

  • ضبط 53 قضية تموينية في حملة تفتيشية بالمنيا

    أخبار

  • هدد بالانتحار عبر فيسبوك.. فعثروا على جثته في النيل بالمنيا

    أخبار

إعلان

8058fccdb5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي"

وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي"

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد

لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد