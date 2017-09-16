بعد ضبط الجانيين.. طالبة خطفها سائقي "توك توك": هربت قبل اغتصابي

كفر الشيخ - إسلام عمار

ألقت مباحث قسم شرطة بيلا بكفر الشيخ، اليوم السبت، القبض على سائقي "توك توك"، لاتهامهما بخطف طالبة بدائرة القسم، بهدف اغتصابها إلا أنها قاومتهما حتى تمكنت من الهروب.

"الحمد لله ربنا أكرمني وفلت منهم قبل اغتصابي"، بتلك الكلمات بدأت الطالبة "ن. ع. ع" 16 عامًا، وتقيم بدائرة قسم شرطة بيلا بكفر الشيخ، روايتها لواقعة اختطافها على يد سائقي "توك توك"، أمام العقيد توفيق جاد رئيس فرع البحث الجنائى بالحامول، والرائد محمد قطاطو، رئيس مباحث قسم شرطة بيلا.

تبدأ تفاصيل الواقعة، عندما توجهت "ن. م. أ"، 40 عامًا، ربة منزل، وتقيم بقرية كفر قتة، دائرة مركز شرطة بيلا، للرائد محمد قطاطو، رئيس مباحث قسم شرطة بيلا، تتهم شخصين مجهولين، بخطف ابنتها داخل "توك توك" ومحاولة اغتصابها إلا أنها قاومتهما حتى تمكنت من الفرار.

وبالعرض على العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، تحت إشراف مدير الأمن اللواء أحمد صالح، أمر بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، وضم الرائد محمد قطاطو، رئيس قسم شرطة بيلا، ومعاونيه لكشف غموض تلك الواقعة، والوصول لمرتكبيها.

أسفرت الجهود أن مرتكبي تلك الواقعة كلا من "م. هـ. ع" 18 عامًا، و"ح.ع.ا"، 32 عامًا، سائقي "توك توك"، ويقيمان بمدينة بيلا، وذلك حال توجه المجني عليها لحضور حفل عرس بمدينة بيلا، حدثت مشادة كلامية بينها وبين السائقين وعلى آثرها جذباها عنوة داخل التوك توك، وتوجها بها إلى خارج مدينة بيلا، محاولة منهما لاغتصابها، إلا أنها تمكنت من مقاومتهما وفرت هاربة قبضتهما.

وألقى القبض على هذين السائقين، بعد تحديد مكان اختبائهما واقتيدا إلى قسم شرطة بيلا، وبعرضهما على الطالبة المجني عليها تعرفت عليهما، وبمواجهتهما بما أدلت به فى أقوالها، وصحة اتهامها لهما، حول ارتكابهما تلك الواقعة، أقرا بارتكابها.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 2039 لسنة 2017 إداري قسم شرطة بيلا، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة، لإجراء التحقيق معهما.