إحالة 15 طبيبا وعاملا بوحدة صحية في الفيوم للتحقيق (صور)

الفيوم – حسين فتحي:

أحال الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، 15 من الأطباء والعاملين بالوحدة الصحية لقرية منية الحيط، بمركز إطسا، لتغيبهم عن العمل للتحقيق، كما طالب محافظ الفيوم، مأمور مركز إطسا، بتغيير الخفراء المعنيين بحراسة الوحدة الصحية، لاكتشاف سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي من داخل الوحدة الصحية، ووجود سيارة خاصة بأحد المواطنين داخل الوحد.

وانتقد المحافظ، سوء نظافة الوحدة الصحية وسكن الأطباء، وكذلك نقص الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، مشددا على سرعة إعداد مقايسة للنواقص لتلبية احتياجات الوحدة بأسرع وقت لتخدم المواطنين بالقرية والقرى والنجوع التابعة لها.

وحذر المحافظ وكيل وزارة الصحة، من عدم المتابعة المستمرة للوحدات الصحية، وطالبها بضرورة مجازاة المقصرين من الأطباء والعاملين بالوحدات الصحية القروية واستبعادهم للمناطق النائية في حالة تكرار الأخطاء.

وتابع المحافظ، أعمال تطهير بحر البنات بقرية القاسمية، وطالب رئيس مركز ومدينة أطسا بضرورة متابعة أعمال التطوير بالتنسيق مع مسؤولي الري.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ الفيوم، مشروع تطوير وإعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجا بقرية منية الحيط اليوم السبت، والذي تنفذه جمعية الأورمان بالتعاون مع إحدى شركات الألبان، بحضور المهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، والمهندس عمر الدماطي عضو جمعية الأورمان لتنفيذية بالفيوم وبسام عزام رئيس مركز ومدينة إطسا.

ثم تفقد المحافظ عددا من المنازل التي تم إعادة تأهيلها ويبلغ عددها 45 منزلا، كما وزع 40 رأس ماشية على الأسر الأولى بالرعاية، وسلم 10 شيكات قيمة الشيك 7 آلاف جنيه للفتيات المقبلات على الزواج من الأيتام، وتوزيع 12 قرضا من جملة 20 لمشروعات صغيرة قيمة القرض 7 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تركيب 41 عداد مياه شرب بإجمالي 3 ملايين جنيه.