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محافظ بورسعيد الفنان التشكيلي طارق الكومي لترميم تمثال "حاملة الجرة"

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مصراوي Masrawy

محافظ بورسعيد الفنان التشكيلي طارق الكومي لترميم تمثال "حاملة الجرة"

03:48 م السبت 16 سبتمبر 2017

محافظ بورسعيد والفنان التشكيلي طارق الكومي

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الفنان التشكيلي طارق الكومي، مدير متحف محمود مختار والحاصل على جائزة الدولة للإبداع، لمناقشة إعادة تأهيل واستغلال تمثال "حاملة الجرة" الذي كان متواجدا بحديقة سعد زغلول والمصنوع من البرونز.

وقال "الكومي" إنه سيتم إعادة التمثال لصورته الأصلية وسيحاول الحفاظ على بنوته مع الترميم الدقيق للأجزاء التي دمرت بالتمثال مع الحفاظ على القيم الجمالية له.

وأشار الفنان التشكيلي إلى أن قيمة هذا التمثال تقدر بحوالي 10 مليون جنيه.

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