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عملية عسكرية على الحدود السورية العراقية

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مصراوي Masrawy

عملية عسكرية على الحدود السورية العراقية

03:59 م السبت 16 سبتمبر 2017

عملية عسكرية على الحدود السورية العراقية

ارشيفية

دمشق (د ب أ)

بدأت القوات الموالية للجيش السوري اليوم السبت عملية عسكرية لتحرير مناطق محاذية للحدود العراقية بشرق البلاد من مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) .

وقال بيان لقائد عمليات قوات حلفاء الجيش السوري تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم " في استكمالٍ لعمليات الفجر1 و2، التي أدَّت إلى تحريرِ منطقةِ شرقِ الضمير، في ريف دمشق الشرقي حتى الحدود الأردنية، وأيضاً تحريرِ مثلثِ البصيري حتى الحدود العراقية ، وتحرير محور السُخنة حتى دير الزور".

وتابع البيان :"بفضلِ جهودِ وجهادِ الجيشِ العربي السوري والقواتِ الإيرانية وحزب الله والحيدريون والفاطميون والزينبيون والقوات الشعبية السورية، وبمساندةِ الجيشِ الروسي، بدأت عملياتُ الفجر3 بتحريرِ منطقة شمال شارة الوعر، ومنطقة وادي الرطيمة والغزلانية، بمحاذاة الحدود السورية - العراقية حتى المحطة الثانية".

وأشار إلى أن العملية ستستمرُّ حتى الوصولِ إلى منطقةِ البوكمال الحدودية وتُطّهير هذه المنطقة الواسعة والاستراتيجية من عناصر داعش .

وتشارك القوات الموالية للقوات الحكومية السورية في كافة المعارك شرق سوريةن حيث تقاتل القوات الايرانية على محور حميمة في ريف حمص الشرقي جنوب مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية .

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