اليونيسف مصدومة من سقوط قتلى وجرحى من أطفال تعز اليمنية
اليونيسف مصدومة من سقوط قتلى وجرحى من أطفال تعز اليمنية
03:54 م السبت 16 سبتمبر 2017
اليونيسف
صنعاء (د ب أ)
عبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة" اليونيسف" السبت، عن صدمتها لسقوط قتلى وجرحى من الأطفال في محافظة تعز جنوب غربي اليمن في قصف لمليشيات جماعة الحوثي.
وقالت المنظمة، على الحساب الرسمي لمكتبها باليمن على تويتر :"إننا نشعر بالصدمة البالغة إزاء مقتل وإصابة قرابة 12 طفلا في تعز أمس الجمعة في حادثتي قصف منفصلتين".
وأضافت المنظمة تعليقا على القصف "هذا غير مقبول بتاتاً".
وتابعت "مقلق للغاية أن يظل أطفال اليمن عرضة للقتل والإصابة في هذا النزاع"، مشيرة إلى أن "الأطفال يدفعون الثمن الأغلى لصراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل، دون أن تتطرق المنظمة للجهة المتهمة بالقصف".
وأعلنت القوات الحكومية اليمنية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي مساء أمس الجمعة مقتل أربعة أطفال وإصابة 10 مدنيين آخرين بقصف شنه مسلحو جماعة أنصار الله الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، على حيين سكنيين في مدينة تعز.
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