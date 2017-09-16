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الرئاسة العراقية: واشنطن ولندن على استعداد لدعم حوار شامل مع اربيل

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مصراوي Masrawy

الرئاسة العراقية: واشنطن ولندن على استعداد لدعم حوار شامل مع اربيل

03:50 م السبت 16 سبتمبر 2017

الرئاسة العراقية: واشنطن ولندن على استعداد لدعم حوار شامل مع اربيل

رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم

بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم، اليوم السبت، أهمية تضافر الجهود لحل المشكلات عن طريق الحوار البنّاء، فيما عبر سفيرا الولايات المتحدة وبريطانيا لدى العراق عن استعداد بلديهما لدعم حوار شامل بين بغداد واربيل للوصول إلى تفاهمات مشتركة.

وذكرت الرئاسة العراقية ـ في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)،" أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم استقبل، ظهر اليوم، سفيري بريطانيا والولايات المتحدة لدى العراق فرانك بيكر ودوغلاس سيليمان، موضحة أن اللقاء ناقش سبل تعزيز العلاقات بين العراق وكل من بريطانيا والولايات المتحدة، فضلا عن بحث المستجدات السياسية والأمنية، لاسيما ملف استفتاء إقليم كردستان، والعمليات العسكرية ضد تنظيم (داعش) الإرهابي.

وأكد معصوم، أهمية تضافر الجهود لحل المشاكل عن طريق الحوار البنّاء، مشددا على أهمية حشد جميع الطاقات من أجل إيجاد حلول لجميع المشكلات الراهنة والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد.

وعبر السفيران، عن استعداد بلديهما والمجتمع الدولي لدعم حوار شامل ومثمر بين الاتحادية وحكومة إقليم كردستان للوصول إلى تفاهمات مشتركة تضمن حقوق جميع الأطراف، مجددان "التزام لندن وواشنطن لمساندة الشعب العراقي في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي.

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