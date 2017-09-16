طائرات مجهولة تقصف القوات المدعومة من أمريكا في دير الزور

القاهرة (مصراوي)

قال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية إن طائرات روسية وقوات سورية استهدفت قواته المدعومة من الولايات المتحدة في محافظة دير الزور فجر يوم السبت، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف أحمد أبو خولة رئيس مجلس دير الزور العسكري الذي يقاتل تحت لواء قوات سوريا الديمقراطية أن الضربات أسفرت عن إصابة ثمانية من مقاتلي القوات التي تضم جماعات كردية وعربية تحارب تنظيم داعش مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الطائرات انطلقت من أراض تحت سيطرة الحكومة وقصفت مواقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن مجلس دير الزور العسكري تعرض فجر السبت لقصف من طائرات مجهولة.

وأوضح المرصد أن القصف وقع في منطقة عمليات للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، والتي شهدت خلال الأيام الفائت قصفاً مكثفاً رافقت العمليات القتالية في شرق نهر الفرات.

وقال المرصد إن الاشتباكات العنيفة لا تزال مستمرة بين قوات مجلس دير الزور العسكري المدعمة بوحدات حماية الشعب الكردي والقوات الخاصة الأمريكية من جهة، وعناصر تنظيم داعش من جهة أخرى، في منطقة المعامل.

ووفقا للمرصد، تمكنت قوات المجلس العسكري من تحقيق مزيد من التقدم والسيطرة على مباني ومعامل جديدة في المنطقة، فيما تترافق الاشتباكات مع قصف واستهدافات متبادلة بين الطرفين، وسط استماتة من قبل داعش لمعاودة التقدم في المنطقة، واستعادة السيطرة على المناطق التي خسرها