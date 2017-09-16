أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام -
والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين -
«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد -
«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور) -
مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو) -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل: السحر له خصائص -
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة -
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

طائرات مجهولة تقصف القوات المدعومة من أمريكا في دير الزور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

طائرات مجهولة تقصف القوات المدعومة من أمريكا في دير الزور

03:46 م السبت 16 سبتمبر 2017

طائرات مجهولة تقصف القوات المدعومة من أمريكا في دير الزور

ارشيفية

القاهرة (مصراوي)

قال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية إن طائرات روسية وقوات سورية استهدفت قواته المدعومة من الولايات المتحدة في محافظة دير الزور فجر يوم السبت، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف أحمد أبو خولة رئيس مجلس دير الزور العسكري الذي يقاتل تحت لواء قوات سوريا الديمقراطية أن الضربات أسفرت عن إصابة ثمانية من مقاتلي القوات التي تضم جماعات كردية وعربية تحارب تنظيم داعش مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الطائرات انطلقت من أراض تحت سيطرة وقصفت مواقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن مجلس دير الزور العسكري تعرض فجر السبت لقصف من طائرات مجهولة.

وأوضح المرصد أن القصف وقع في منطقة عمليات للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، والتي شهدت خلال الأيام الفائت قصفاً مكثفاً رافقت العمليات القتالية في شرق نهر الفرات.

وقال المرصد إن الاشتباكات العنيفة لا تزال مستمرة بين قوات مجلس دير الزور العسكري المدعمة بوحدات حماية الشعب الكردي والقوات الخاصة الأمريكية من جهة، وعناصر تنظيم داعش من جهة أخرى، في منطقة المعامل.

ووفقا للمرصد، تمكنت قوات المجلس العسكري من تحقيق مزيد من التقدم والسيطرة على مباني ومعامل جديدة في المنطقة، فيما تترافق الاشتباكات مع قصف واستهدافات متبادلة بين الطرفين، وسط استماتة من قبل داعش لمعاودة التقدم في المنطقة، واستعادة السيطرة على المناطق التي خسرها

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أول ضربة جوية أمريكية في باكستان منذ إقرار الاستراتيجية الجديدة

    أخبار

  • الناتو: مقتل جندي روماني في هجوم انتحاري في أفغانستان

    أخبار

  • قوات سوريا الديموقراطية تتهم الطيران الروسي باستهدافها في شرق البلاد

    أخبار

  • اليابان تسعى الى مضاعفة الضغط على

    أخبار

إعلان

b190a38a13.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي