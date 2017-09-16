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وزير الثقافة يطمئن على صحة حلمي شعراوى

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مصراوي Masrawy

وزير الثقافة يطمئن على صحة حلمي شعراوى

03:42 م السبت 16 سبتمبر 2017

وزير الثقافة يطمئن على صحة حلمي شعراوى

حلمى النمنم وزير الثقافة

كتبت-نسمة فرج:

أجرى حلمى النمنم، وزير الثقافة، اليوم السبت، اتصالا هاتفياً للإطمئنان على حلمي شعراوي مدير مركز البحوث العربية والإفريقية، بعد مروره بأزمة صحية مؤخرا.

وأكد وزير الثقافة - حسب البيان الصادر- اليوم، أن شعراوى بخير وحالته الصحية مستقرة.

وفي سياق متصل، أجرى النمنم وزير الثقافة، مكالمة هاتفية بالأديب جار النبي الحلو، والذى بدأ يتعافي من الجراحة التى أجراها، وكذلك الناقد شعبان يوسف، للاطمئنان على صحته، بعد إجرائه عملية جراحية فى عينه أمس الأول.​

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