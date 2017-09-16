محافظ القاهرة يوضح كيفية استغلال المواقع التي يتم إخلائها بالمناطق العشوائية الخطرة

كتبت- ندى الخولي:

شدد عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء السبعة المعنية بنقل وتسكين سكان المناطق العشوائية الخطرة إلى مدينة الأسمرات، بأنه لن يتم السماح بمنح وحدة سكنية من مساكن إقامتها الدولة لغير مستحقيها، وأن أي موظف أو مسؤول يثبت تورطه وإهماله في عمله وعدم تحري الدقة المطلوبة والتلاعب وعدم الالتزام الكامل بالاشتراطات والضوابط المقررة سيتم إحالته فورًا للنيابة العامة بتهمة إهدار المال العام.

وطالب المحافظ، خلال اجتماعه الأسبوعي لمتابعة أعمال تسكين مدينة الأسمرات بمرحلتيها الأولى والثانية، لجان تلك الأحياء بالتدقيق والحياد التام مع حسن معاملة المواطنين في استقبال المستندات والأوراق المطلوبة منهم والتحري عنها بجدية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومباحث شرطة المرافق وتحديد المستحقين.

وأكد المحافظ، أن نسبة التسكين بالمدينة حتى الآن تعدت 26500 مواطنًا من سكان المناطق العشوائية الخطرة (حوالي 5315 وحدة سكنية) وأن جهاز المدينة يستقبل يوميًا أسر تم نقلها وإخلائها من أحياء منشأة ناصر والسيدة زينب وغرب مدينة نصر ودار السلام ومصر القديمة والخليفة.

وأشار المحافظ إلى أنه بالتوازي، تم إنهاء إجراءات نقل نحو 335 أسرة من سكان مثلث ماسبيرو كأكبر منطقة عشوائية في قلب القاهرة للأسمرات من إجمالى 425 ووصلت نسبة التسكين إلى 80 % وأن الفترة المقبلة ستشهد تسليم أكبر عدد من الشيكات تمهيدًا للبدء في إزالة المنطقة بالكامل ثم تطويرها في يناير المقبل.

ووجه المحافظ، مسؤولي لجنة الحصر والتسكين، بالتنسيق المتكامل مع وحدة تطوير العشوائيات ورؤساء الأحياء، بضرورة الحرص على رفع الأنقاض من المنطقة التي يتم إخلائها فورًا كلها ومرة واحدة وتسويتها وتسليمها كأرض فضاء للحي والبدء في وضع تصورات مثلى لاستغلال تلك المواقع للحفاظ عليها من التعدي مرة أخرى.

أما إن كانت تندرج تحت مسمى "المناطق الجبلية" فسوف تستخدم كحرم آمن للهضاب حماية لأرواح المواطنين، بحسب المحافظ.

وأكد عبد الحميد، على استمرار توفير وتقديم الدعم اللازم للأحياء من مهندسين وفنيين وباحثين، وكذلك الدعم الأمني اللازم لسرعة استكمال وإنهاء الإجراءات والفحوص، وخاصة أن بعض الأحياء تعمل في أكثر من منطقة واحدة كأحياء منشأة ناصر ومصر القديمة ودار السلام، وهي مناطق لها أولوية نظرًا لطبيعتها ومدى الخطورة بها طبقًا لتوصيات اللجنة العلمية المشكلة بمعرفة المحافظة.

حضر اللقاء اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء محمد الشيخ، السكرتير العام، واللواء هشام أبو النصر، مدير شرطة المرافق، ومأموري أقسام الشرطة ورؤساء الأحياء المعنية.​