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جامعة جنوب الوادي تستهل العام الدراسي الجديد بتحية العلَم

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مصراوي Masrawy

جامعة جنوب الوادي تستهل العام الدراسي الجديد بتحية العلَم

03:41 م السبت 16 سبتمبر 2017

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بالصور- رئيس جامعة الإسكندرية يُقبّل العَلَم ويرحب بالطلاب الجدد

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بالصور- رئيس جامعة الإسكندرية يُقبّل العَلَم ويرحب بالطلاب الجدد

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شهد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور يوسف الغرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسيد أحمد حفني أمين عام الجامعة، أولى فعاليات العام الدراسي الجديد.

ورفع طلاب كلية التربية الرياضية علم الجمهورية وأدى الجميع التحية، وردد جميع الطلاب الحاضرين.

كما تفقد رئيس الجامعة، كليات الجامعة في اليوم الأول، واطمأن على حسن سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة بكليات الجامعة المختلفة

وأكد رئيس الجامعة، أن المحاضرات بدأت من صباح اليوم، وجرى تجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل وإعداد الجداول الدراسية، وشهدت الكليات توافد الطلاب لإنهاء الإجراءات المختلفة، كما أعطى رئيس الجامعة تعليماته بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتذليل كل العقبات أمامهم.

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