تكريم عامل مزلقان تفادى كارثة في اصطدام قطار بسيارة بالمنيا

المنيا- ريمون الراوي:

كرم عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم السبت، إسماعيل سيد إسماعيل، عامل مزلقان محطة قلوصنا، والتي شهدت حادث تصادم قطار بسيارة نقل مطلع الشهر الجاري.

ومنح المحافظ عامل المزلقان شهادة تقدير ومكافأة مالية قدرها 3 آلاف جنيه، وذلك لإخلاصه وتفانيه في أداء واجبه الوظيفي، حيث نفذ تعليمات الوقاية بلائحة السكة الحديد ووضع كبسولتين على الشريط، ورفع العلم الأحمر على بعد 450 مترا، لينبه سائق القطار القادم بوجود خطر أمامه، وعند مرور القطار على الكبسولتين انفجرتا فقام سائق القطار بتهدئة السرعة ما ساهم في منع كارثة كبيرة وإنقاذ حياة الركاب.

وأشاد المحافظ بيقظة العامل وتفانيه في القيام بواجبه، ما ساهم في تفادي حدوث كارثة، وطالب بضرورة تشجيع ودعم مثل هذه النماذج المشرفة والتركيز عليها، لتكون قدوة وعظة لجميع العاملين في الدولة.