أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام -
والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين -
«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد -
«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور) -
مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو) -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل: السحر له خصائص -
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة -
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

تكريم عامل مزلقان تفادى كارثة في اصطدام قطار بسيارة بالمنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تكريم عامل مزلقان تفادى كارثة في اصطدام قطار بسيارة بالمنيا

03:39 م السبت 16 سبتمبر 2017

تكريم عامل مزلقان تفادى كارثة في اصطدام قطار بسيارة بالمنيا

تكريم عامل مزلقان

المنيا- ريمون الراوي:

كرم عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم السبت، إسماعيل سيد إسماعيل، عامل مزلقان محطة قلوصنا، والتي شهدت حادث تصادم قطار بسيارة نقل مطلع الشهر الجاري.

ومنح المحافظ عامل المزلقان شهادة تقدير ومكافأة مالية قدرها 3 آلاف جنيه، وذلك لإخلاصه وتفانيه في أداء واجبه الوظيفي، حيث نفذ تعليمات الوقاية بلائحة السكة الحديد ووضع كبسولتين على الشريط، ورفع العلم الأحمر على بعد 450 مترا، لينبه سائق القطار القادم بوجود خطر أمامه، وعند مرور القطار على الكبسولتين انفجرتا فقام سائق القطار بتهدئة السرعة ما ساهم في منع كارثة كبيرة وإنقاذ حياة الركاب.

وأشاد المحافظ بيقظة العامل وتفانيه في القيام بواجبه، ما ساهم في تفادي حدوث كارثة، وطالب بضرورة تشجيع ودعم مثل هذه النماذج المشرفة والتركيز عليها، لتكون قدوة وعظة لجميع العاملين في الدولة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعد خلاف الـ "فيسبوك".. محافظ المنيا يتفقد الحالة الأمنية بقرية طوة

    أخبار

  • محافظ المنيا يناقش إنشاء 74 محلا تجاريا أسفل الكوبري العالي

    أخبار

  • بالصور.. قرب انتهاء أعمال تشطيب المدرسة اليابانية في المنيا الجديدة

    أخبار

  • مصرع فتاة وإصابة اثنين آخرين إثر اصطدام قطار بـ"توك توك" في قنا

    أخبار

إعلان

7df7232a3e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي"

وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي"

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد

لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد