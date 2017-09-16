رئيس جامعة سوهاج يوضح سبب تعيين "أستاذ زراعة" عميدا لكلية الحقوق

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أثار قرار الدكتور صفا محمود السيد، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، بتعيين الدكتور حازم عبدالرحمن عبيدالله، الأستاذ بكلية الزراعة قائمًا بأعمال عميد كلية الحقوق، حالة من الجدل، لبعد العلاقة بين كلية الزراعة والحقوق .

وقال القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، إن كلية الحقوق لا يوجد بها إلى الآن كادر أستاذ أو أستاذ مساعد، وأنه لابد أن يكون العميد أستاذا أو يتم ندب أستاذ مساعد من داخل كلية بالجامعة ليكون قائما بعمل عميد الكلية .

وأضاف أن قرار التعيين جاء مطابقا لقانون تنظيم الجامعات في أحقية رئيس الجامعة في تعيين أو ندب قائم بعمل عميد أي كلية لا يتوافر بها كادر أستاذ أو أستاذ مساعد، مشيرًا إلى أن الدكتور حازم عبدالرحمن هو وكيل كلية الزراعة لشؤون التعليم والطلاب الحاصلة على شهادة الجودة.

وأوضح القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج أنه قام بمخاطبة عدد من الجامعات لكي يتم ترشيح أستاذ من داخلها للعمل بكلية حقوق سوهاج ولكن دون جدوى، لافتًا إلى أنه كان لابد من تعيين قائم بعمل يستطيع بخبرته في الساعات المعتمدة أن يحقق للكلية في بداية العام الدراسي قسطا من الاستقرار الذي نحن في حاجه إليه .

وتباينت ردود فعل الطلاب بكلية الحقوق حول القرار الذي جاء بأستاذ من كلية الزراعة مشرفًا على عمادة كلية الحقوق، حيث جاءت ردود فعل غالبية الطلاب غاضبة ورافضة للقرار، لعدم مراعاته لمصلحة الكلية والطلاب، وأنه كان مشرفًا على الكنترولات الخاصة بكلية الحقوق طوال الفترة الماضية .

كان الدكتور صفا محمود السيد، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج أصدر قرارًا في 12 سبتمبر الجاري برقم 1411 لسنة 2017 بتعيين الدكتور حازم عبدالرحمن عبيدالله علي الأستاذ بكلية الزراعة جامعة سوهاج مشرفًا على عمادة كلية الحقوق جامعة سوهاج وذلك لمدة عام .