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العامة للمرور تناشد الجماهير الالتزام بخطوط السير قبل وبعد مباراة الأهلي والترجي(صور)

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مصراوي Masrawy

العامة للمرور تناشد الجماهير الالتزام بخطوط السير قبل وبعد مباراة الأهلي والترجي(صور)

03:52 م السبت 16 سبتمبر 2017

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كتب - علاء عمران وفتحي سليمان:

أهابت الادارة العامة للمرور، جماهير النادي الأهلي، الالتزام بقواعد وآداب المرور حتى يعودوا لذويهم سالمين خلال ذهابهم حضور مباراة النادي الأهلي والترجي باستاد برج العرب المقرر إقامتها مساء اليوم السبت بالإسكندرية.

قامت الادارة العامة للمرور، بتكثيف الحملات المرورية وتأمين الحافلات التي تقل الجماهير إلى استاد برج العرب والطرق المؤدية إلى الاستاد.

وأمر اللواء عصمت الأشقر، مدير الادارة العامة للمرور، الضباط والأفراد والمجندين، بدخول الجماهير التي تحمل التذاكر والدعوات فقط وحسن معاملة المواطنين.

جاء ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، بتكثيف الحملات المرورية والتواجد الميداني على الطرق تحت إشراف اللواء علاء الدجوي، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

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مصراوي Masrawy

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