ضبط 3 عاطلين شرعوا في سرقة عربة كارو من مالكها بالطالبية
ضبط 3 عاطلين شرعوا في سرقة عربة كارو من مالكها بالطالبية
03:44 م السبت 16 سبتمبر 2017
أرشيفية
كتب - محمد شعبان:
شرع 3 عاطلين في سرقة عربة كارو من مالكها تحت تهديد السلاح بمنطقة الطالبية.
وألقت دورية أمنية القبض على المتهمين الثلاثة، وبحوزة أحدهم سكين.
حُرر محضر بالواقعة أحاله اللواء إباهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق
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