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مدير أمن القاهرة يفاجيء خدمات تأمين الكاتدرائية وعدد من كنائس العاصمة

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مصراوي Masrawy

مدير أمن القاهرة يفاجيء خدمات تأمين الكاتدرائية وعدد من كنائس العاصمة

03:33 م السبت 16 سبتمبر 2017

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كتب - فتحي سليمان:

تفقد اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الكنائس، حيث تفقد خدمات تأمين الكاتدرائية المرقسية بالعباسية التي تصادف استضافتها لأحد الرحلات القادمة من مدينة الإسكندرية.

وحرص أعضاء الرحلة على لقاء مدير الأمن وأشادوا بالإجراءات التأمينية التي اتخذتها وزارة الداخلية لتأمينهم من بداية رحلتهم حتى وصولهم للكاتدرائية.

وتقدموا بالشكر لوزير الداخلية على قيادته ورعايته لتلك المنظومة التأمينية المحكمة - بحسب بيان أصدرته مديرية أمن القاهرة.

وأشرف مدير الأمن، على عدد آخر من الكنائس بقطاعي الشمال والغرب وفاجأها للتأكد من تطبيق الخطط الأمنية التي تم اعتمادها لتوفير أقصى درجات التأمين لدور العبادة المسيحية والتأكيد على الحفاظ على منطقة خالية في محيط كل كنيسة كحرم آمن لها.

وكلف عبد العال، خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لتحقيق أعلى درجات التأمين، بالإضافة لنشر الأقوال الأمنية وقوات الانتشار السريع التي تجوب كافة أرجاء العاصمة وفي كافة الشوارع والميادين بالإضافة لمحيط الكنائس، كما تم تكليف خدمات البحث الجنائي بتوسيع دائرة الإشتباه وضبط كل ما قد يخل بالأمن العام والاستعانة بمنظومة كاميرات المراقبة الموجودة بكافة الكنائس التي تشهد احتفالات.

والتقى مساعد الوزير، بمسئولي عدد من الكنائس الذين أشادوا بالجهود الأمنية لتأمين دور العبادة وقدموا له الشكر على ما يتم بذله من جهد لإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق أمن دور العبادة المسيحية.

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مصراوي Masrawy

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