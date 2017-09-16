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«بورش» تطرح «كاييان» بثوب مغاير في فرانكفورت

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«بورش» تطرح «كاييان» بثوب مغاير في فرانكفورت «بورش» تطرح «كاييان» بثوب مغاير في فرانكفورت

التحرير

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كشفت شركة "بورش" الألمانية، عن النسخة الجديدة كليًا من سيارتها "كايين" خلال معرض فرانكفورت الدولي للسيارات، والذي يقام في المدينة الألمانية خلال الفترة الحالية.

وبحسب موقع "BMW Blog”، فإن النسخة الجديدة لـ"كايين" تنتمي بشكل رئيسي إلى طراز السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV”، والتي تلقى قبولًا واسعًا على مستوى الطلب في الأسواق العالمية على مدار السنوات الأخيرة.

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يدعم السيارة محرك 4000 CC مكون من 8 سلندر، ويستطيع ضخ قوة مقدارها 550 حصان، وتستطيع الوصول من السرعة 0 إلى 100 كم/ ساعة في زمن 3.7 ثانية فقط.

 

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التحرير

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