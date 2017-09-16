«التحرير» تكشف.. كواليس اللحظات الأخيرة للأهلي قبل موقعة الترجي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

شهد مقر إقامة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حالة من التركيز الشديد والهدوء والتفاؤل، قبل ساعات من مواجهة الترجي الرياضي التونسي، مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

كان المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، قد توجه إلى فندق إقامة الفريق، ليعقد جلسة خاصة مع اللاعبين في فندق الإقامة وتحفيزهم قبل اللقاء المرتقب من أجل حصد اللقب الإفريقي.

وأفاد مراسل «التحرير»، أن اللاعبين سيتناولون وجبة الغداء ومن ثم سيعودن إلى الغرف، ثم بعد ذلك سيتجمعون في اللوبي تمام الساعة الخامسة عصرًا في المحاضرة النهائية للمباراة، كما سيتم إعلان التشكيل في تلك المحاضرة، قبل التوجه للملعب.

شاهد أيضا

وحرص الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة حسام البدري، على بث روح الثقة في نفوس اللاعبين خاصة أصحاب الأدوار الهجومية، وتوجيه تعليمات للاعبي الوسط بدعم ثنائي الدفاع في هجمات الترجي، كما دعم مدرب حراس المرمى شريف إكرامي الذي سيوجد في التشكيل الأساسي للمباراة.

كان الترجي قد صعد بقيادة مديره الفني فوزي البنزرتي، بعد أن احتل صدارة مجموعته الثالثة على حساب حامل اللقب صن داونز الجنوب إفريقي، فيما تمكن الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري من الصعود، بعد أن أتى في المركز الثاني في مجموعته الرابعة خلف الوداد المغربي.

وتشهد مواجهة الفريقين دائمًا ندية كبيرة، وتحظى باهتمام جماهيري وإعلامي، حيث التقى الأهلي والترجي في 14 مناسبة سابقة، فاز أصحاب الرداء الأحمر 5 مرات وفاز الترجى 3 مرات والتعادل 6 مرات، وسجل المارد الأحمر 14 هدفًا، بينما أحرز الترجى 8 أهداف.