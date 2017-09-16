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رسميًا.. 70 ألف مشجع يؤازرون المنتخب أمام الكونغو

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رسميًا.. 70 ألف مشجع يؤازرون المنتخب أمام الكونغو رسميًا.. 70 ألف مشجع يؤازرون المنتخب أمام الكونغو

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كتب - عبد الرحمن مصطفى وكريم أحمد


حصل مجلس إدارة اتحاد الكرة، على موافقة الجهات الأمنية بحضور 70 ألف مشجع لمباراة أمام الكونغو برازافيل، المقرر لها يوم 8 أكتوبر المقبل، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

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ومن المقرر أن يحضر 65 ألف مشجع مصري المباراة، بالإضافة لـ5 آلاف دعوة بعد موافقة الأمن على زيادة الأعداد، خاصة وأن المباراة ستكون فاصلة في مشوار الوطني نحو التأهل لمونديال .

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، ويليه المنتخب الأوغندي برصيد 7 نقاط، بينما يأتي منتخب غانا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل الكونغو الترتيب بنقطة وحيدة.

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