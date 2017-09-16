رسميًا.. 70 ألف مشجع يؤازرون المنتخب أمام الكونغو

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كتب - عبد الرحمن مصطفى وكريم أحمد



حصل مجلس إدارة اتحاد الكرة، على موافقة الجهات الأمنية بحضور 70 ألف مشجع لمباراة مصر أمام الكونغو برازافيل، المقرر لها يوم 8 أكتوبر المقبل، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

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ومن المقرر أن يحضر 65 ألف مشجع مصري المباراة، بالإضافة لـ5 آلاف دعوة بعد موافقة الأمن على زيادة الأعداد، خاصة وأن المباراة ستكون فاصلة في مشوار المنتخب الوطني نحو التأهل لمونديال روسيا.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، ويليه المنتخب الأوغندي برصيد 7 نقاط، بينما يأتي منتخب غانا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل الكونغو الترتيب بنقطة وحيدة.