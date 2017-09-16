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أحمد سامي يضع تشكيل الأهلي أمام الترجي

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أحمد سامي يضع تشكيل الأهلي أمام الترجي أحمد سامي يضع تشكيل الأهلي أمام الترجي

التحرير

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أكد أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بطلائع الجيش، صعوبة مواجهة الأهلي والترجي بدور الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال سامي في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إن الترجي يمتلك مجموعة قوية من اللاعبين بجانب مدرب قوى وهو فوزى البنزرتى، ويحتاج الأهلي إلى عامل التوفيق للفوز وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب التي ستقام على ملعب الفريق التونسي.

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ووضع مدرب طلائع الجيش التشكيل المناسب من وجهة نظره للأهلي خلال المباراة:

فى حراسة المرمى: شريف إكرامى.
خط الدفاع: أحمد فتحى وسعد سمير ورامى ربيعة وعلى معلول.
خط الوسط: حسام عاشور وعبد الله السعيد وصالح جمعة ووليد سليمان.
خط الهجوم: جونيور أجاى ومؤمن زكريا.

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التحرير

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